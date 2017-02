Bestuurder knalt over rotonde, sleurt vlaggenmast mee en ramt bestelwagen

Een automobilist kwam uit de richting van Torhout en reed richting Diksmuide, toen hij ter hoogte van de rotonde 'Belhutte' rechtdoor ging. Hij reed overheen het rondpunt, sleurde daarbij één van de vijf vlaggenmasten mee en belandde aan de overkant van de rotonde tegen een bestelwagen, met daarin een gezin met kinderen. De bestuurder zat gekneld in zijn voertuig en moest door de brandweer uit zijn hachelijke positie bevrijd worden. Hij bleef wel bij bewustzijn. De vrouw in de aangereden bestelwagen was in shock door het ongeval.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en het politie leidde het verkeer langs de drukke provincieweg met mondjesmaat in goeie banen.

(FJO - Foto's Francky)