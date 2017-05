Dinsdag in de vooravond raakten twee wagens betrokken bij een ongeval op het kruispunt van de R8 met de Brugsesteenweg in Kortrijk. Verschillende verkeerslichten langs de ring waren buiten dienst. Dat was ook het geval op dat kruispunt, al is het nog niet duidelijk of dat ook de reden is van het ongeval. Eén bestuurder verkeerde in shock na het ongeval.

(KDS)