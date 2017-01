Drie auto's reden in de richting van Westrozebeke. Een Franse bestuurder wilde een bestelwagen voorbijsteken, maar merkte te laat dat deze ook een andere wagen aan het inhalen was. De drie wagens kwamen met elkaar in botsing en de Franse wagen belandde in de gracht. De bestuurder werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De twee andere chauffeurs bleven ongedeerd. De weg tussen Houthulst en Westrozebeke werd door het ongeval volledig versperd.

(JB)