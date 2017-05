Bestelwagen vat vuur en brandt uit op E17, bestuurder ongedeerd

De bestuurder merkte het vuur op toen deze op de E17 reed ter hoogte van Aalbeke, richting Frankrijk en slaagde er nog in om de bestelwagen op de pechstrook te parkeren. Ondanks een snelle tussenkomst van de brandweer, kon niet voorkomen worden dat de cabine van bestelwagen volledig uitbrandde. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf. Gedurende de bluswerken was de parallelweg enige tijd afgesloten voor alle verkeer.

Eerder op de avond moest de brandweer al tussenbeide komen na een ongeval ter hoogte van de parking Shell in Marke, eveneens richting Frankrijk. Daar moest een bestelwagen in de remmen gaan en uitwijken na een maneuver van een andere wagen, die doorgereden is. De bestelwagen tikte hierdoor de betonnen middenberm aan en tolde om zijn as, om uiteindelijk op zijn zijkant tot stilstand te komen op de linkerrijstrook. Door dit ongeval waren twee rijstroken versperd en kon het verkeer richting Frankrijk een tijdlang enkel via de linkerrijstrook, waardoor de file snel aangroeide en op zeker ogenblik tot voor de afrit Kortrijk-Oost reikte. Omstreeks halfzeven kon de snelweg terug vrijgegeven worden en loste de file langzaam op.

(NDZ)