Bestelwagen knalt op E40 in Beernem achteraan op laadbak van vrachtwagen

De man, die reed voor een firma uit Koekelberg, reed in op een vrachtwagen op de rechterrijstrook. "Die vrachtwagen reed aan een normale snelheid. Het is voorlopig nog onduidelijk waarom de man er achteraan op in reed", klinkt het bij de wegpolitie.

De bestuurder van de bestelwagen zat gekneld in zijn wagen. De hulpdiensten hadden ruim een half uur nodig om hem te bevrijden. Hij werd uiteindelijk gewond, maar niet in levensgevaar, naar het ziekenhuis overgebracht. De rechterrijstrook was een tijdlang versperd. De brandweer kwam de brokstukken ruimen en had een tankwagen nodig om de gelekte olie op te kuisen.

(TLG - Foto TLG)