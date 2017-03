Op de autosnelweg E40/A18 is woensdagavond een Renault Traffic in de gracht beland. De bestuurder verloor ter hoogte van de afrit in Gistel de controle over het stuur, waardoor de bestelwagen begon te slippen op het natte wegdek en naast de autosnelweg belandde. De bestuurder kwam er met de schrik van af. Takeldienst Degrave uit Middelkerke kwam ter plaatse om het voertuig te takelen.

(DJ - Foto DJ)