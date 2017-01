Bekende frituur te Kerkhove deels in as gelegd

Afgelopen weekend sloeg het noodlot toe in frituur 't Hoekske aan de rotonde in Kerkhove. Iets voor de middagshift ontstond er brand aan de frietketels en de dampkap van de frituur. Door de aanwezigheid van olie en de vele vetten ontstond er een hevige rookontwikkeling, die tot ver te zien was.

De hulpdiensten van brandweerzone Fluvia en Kluisbergen waren snel ter plaatse, maar door de hitte konden de spuitgasten eerst niet binnen en moest men door een luik de brand bedwingen. Een deel van de rijbaan tussen Kerkhove en Kaster en het rondpunt zelf werden een tijdlang afgesloten voor alle verkeer. Omstreeks half een was de brand onder controle, maar de schade binnen is echter aanzienlijk. Noodgedwongen zal de frituur een tijdlang moeten dicht blijven. De zaak is al 25 jaar een gevestigde waarde aan het rondpunt te Kerkhove. Er vielen gelukkig geen gewonden.

(JMA)