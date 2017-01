Op de bovenverdieping net onder het dak was vuur ontstaan, waarna de rook zich snel opstapelde in de ruimte. De brandweer snelde meteen ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De volledige woning werd geventileerd. Op het moment van de brand was niemand aanwezig in de woning. Er raakte dan ook niemand gewond.

(MM - Foto MM)