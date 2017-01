Aan een garage in de Prins Karellaan in Brugge heeft een auto dinsdagvoormiddag vuur gevat. De eigenaar had de wagen naar de garage gebracht om een herstelling te laten uitvoeren. Toen de wagen voor de garage geparkeerd stond, vatte hij plots vuur. De brandweer was snel ter plaatse en had weinig moeite met het blussen. Niemand raakte gewond.

(Foto JVM)