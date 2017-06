Asbest ontdekt in uitgebrande loods in Waregem

Op maandag 29 mei brandde een loods van een hoeve in de Henri Lebbestraat uit. Het gebouw kon niet meer gered worden en is volledig afgebrand. Een gespecialiseerd labo analyseerde ondertussen enkele stalen en stelde vast dat er sprake is van asbestresten. De hele site wordt verplicht afgesloten en alle materiaal en resten moeten zo vlug mogelijk verwijderd worden door een gespecialiseerde firma. Alle niet beschadigde objecten moeten ook grondig afgespoeld worden. De problemen situeren zich op de site zelf. Voor de omgeving is er geen gevaar voor de volksgezondheid. Er wordt wel aan bewoners in de omgeving gevraagd om gewassen en andere objecten grondig te spoelen met water.