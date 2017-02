Appartementsgebouw in Kortrijk volledig ontruimd na brand in de kelder

In totaal 29 mensen, 18 volwassenen en 11 kinderen, moesten even na middernacht hun woning in het appartement verlaten toen bleek dat brand was uitgebroken in de kelder. Dat zorgde vooral voor een hevige rookontwikkeling. Iedereen kon goed en wel het pand verlaten, al moesten sommige bewoners zuurstof worden toegediend omdat ze te veel rook hadden ingeademd. De brandweer van Kortrijk had het vuur snel onder controle.

Een getuige zag hoe een man in t-shirt uit de kelder wegliep, meer dan waarschijnlijk gaat het dus om kwaad opzet. Er hangen ook camera's in de buurt, waardoor de dader wellicht snel opgespoord zal kunnen worden.

Rond 2 uur mochten alle bewoners weer naar huis.

