Afrit E17 een uur afgesloten nadat wagen vuur vat in Deerlijk

Een bestuurder uit Rumbeke, alleen in de wagen, verliet de E17 in Deerlijk. "Op de afrit ervoer ik dat mijn wagen minder en minder kracht had. Er kwam rook uit de motorkap. Ik zette hem op de pechstrook, scharrelde wat spullen samen en stapte vlug uit. Plots sloegen vlammen uit de motorkap. Ik nam de snelblusser en ook een vrachtwagenchauffeur kwam ter hulp. Maar we konden de vuurhaard niet de baas."

De brandweer kwam ter plaatse, maar kon de wagen niet meer redden.

Het verkeer op de afrit werd door de politie voor een uurtje afgesloten. Na het takelen en het opruimen werd de gewone verkeerscirculatie hersteld.

(MV)