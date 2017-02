Het ongeval gebeurde op een T-kruising op het einde van de Oudstrijderstraat in Ingelmunster. De motard reed er aan hoge snelheid frontaal tegen de gevel van het bedrijf Bogatex. De klap was zo hevig dat er een groot gat werd geslagen in de muur. De man was op slag dood. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval.

(FJA)