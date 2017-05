17-jarige fietser die aangereden werd in Dikkebus is opnieuw thuis

De aanrijding gebeurde woensdag iets voor 16 uur op het kruispunt van de Oude Bellestraat en de Hallebaststraat in Dikkebus. De jonge fietser liep zware hoofdletsels op en werd in kritieke toestand afgevoerd. Het aanrijdend voertuig pleegde vluchtmisdrijf. Een indirecte getuige meldde aan de politie dat een voertuig met verbrijzelde voorruit in de Oude Bellestraat richting Wijtschate reed.

Woensdagavond mocht het slachtoffer het ziekenhuis verlaten. Voorlopig is er nog geen doorbraak in het onderzoek. De deskundige die aangesteld werd, vraagt uit te kijken naar een personenwagen van een donkere kleur (blauw of zwart), type berline met schade links frontaal en een ingedrukte voorruit van het type Peugeot 406.

(BELGA - Foto EF)