Zwevegemse Kouterschool krijgt Kiss&Ride-zone

Schepen van Openbare Werken Marc Desloovere gaf ons enige uitleg. "Met de aanleg van een eigen Kiss&Ride-zone willen we een aantal problemen in de omgeving wegwerken. Op vandaag is er een gebrek aan parking voor de ouders die hun kinderen afzetten of ophalen. Hierdoor ontstaan dikwijls conflicten met omwonenden omdat dat ouders hun wagens voor hun garage plaatsen, waardoor in- en uitrijden niet mogelijk is. Dat zorgde voor de nodige frustraties en onbegrip."

Met de aanleg van een Kiss&Ride-zone wordt de garageweg duidelijk afgescheiden van de schoolparking. De garageweg krijgt een privékarakter en zal dus enkel toegankelijk zijn voor garagehouders. "De Kiss&Ride-zone voorziet in 16 gewone parkeerplaatsen en één mindervalidenplaats. Er komt een voetgangerszone, een groenzone die mag ingevuld worden door de kinderen van de school, nieuwe openbare verlichting en een fietsberging", aldus Marc Desloovere.

De totale kostprijs van de aanleg wordt geraamd op ongeveer 185.000 euro inclusief btw. Het is de bedoeling de werken te laten uitvoeren rond de vakantieperiode. "Dat moet de hinder voor de schoolgaande kinderen zoveel mogelijk beperken. Terwijl we nu toch bezig zijn met de renovatie van de aanpalende staten in de Kouterwijk lijkt ons dit het ideale moment om alles in één beweging mee te nemen."

(GV)