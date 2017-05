Zesdes uit Sint-Lodewijk bezorgen leerlingen De Kindervriend leuke filmnamiddag

Door het organiseren van een marktnamiddag werden de nodige fondsen bij elkaar gebracht.

"Eerst was er onwennigheid toen de leerlingen van de Kindervriend arriveerden", zegt Juf Delfiene. "Na enkele minuten brak de warme lentezon het ijs en was er geen sprake meer van twee groepen. Het was heerlijk om zien hoe de kinderen hun zitje kozen in de cinemazaal. De oudsten snelden naar boven om een plek op de laatste rij te bemachtigen. De rolstoelen werden met de breedste glimlach naar boven gedragen. Zelfs het management van Kinepolis leende een helpende hand. Iedereen zat naast iedereen. Een fantastische ervaring."

De geluidjes die door de cinemazaal gonsden: "Vroem vroem" bij elke auto die op het doek passeerde.

"Iedereen vond dat heel gewoon", aldus de juf. "Het was een heerlijke namiddag. Eentje die iedereen nog lang zal onthouden. Hier leerden de kinderen meer dan dat ze in een heel schooljaar aangereikt krijgen. Hier leerden ze leven, voluit!"

(MV)