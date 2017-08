Zandvoorde dit weekend in de ban van de Zwanefeesten

"Zoals de voorbije jaren wordt het grasplein aan de KSA-lokalen opnieuw omgetoverd tot het gezelligste terras van Zandvoorde en omstreken. Mocht de regen ons toch verrassen, dan gaan wij koppig door in de zaal van 't Kasteeltje", klinkt het bij verantwoordelijke Matthias Broucke.

De jeugdbeweging organiseert ook deze Zwanefeesten een smoefelfietszoektocht zaterdag. "Samen met familie en vrienden kan je genieten van een prachtige fietstocht met lekkere tussendoortjes en leuke raadsels. Een andere klassieker is onze streekbierenavond, dit jaar met ons eigen streekbier. Om 20 uur wachten de gekoelde bieren en opgeblonken glazen je op. Voor wie een vaste hand en een sterke arm heeft, zetten we traditiegetrouw onze nagelblokken uit. Om 20.30 uur treedt de groep 6-PACK! op. La Folie Jolie neemt vanaf 22.30 uur de microfoon over en dj Bart-Jan Depraetere van Qmusic sluit de zaterdagavond af", klinkt het.

Wereldberoemde Zwaantjesworp

Zondag start om 9.30 uur met een eucharistieviering. De mis wordt verzorgd door en voor de KSA. "Daarna volgt de wereldberoemde Zwaantjesworp. Daarna gaan we met zijn allen terug naar het plein, waar we iedereen verwelkomen voor een lekker aperitief. Dit jaar verzorgt Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Jabbeke het aperitiefconcert vanaf 11 uur. Tijdens het aperitiefconcert zal je ongetwijfeld de heerlijke barbecuekruiden al ruiken. Om 12.30 uur verlossen we onze bezoekers uit hun lijden en worden de eerste stukken vlees uitgedeeld. Daarna is het tijd voor onze bonte namiddag. Om 14 uur is er een spetterende Riddershow voor jong en oud en daarna staat de rest van de kindernamiddag op het programma."

Afsluiten met lokaal talent

De laatste vooravond en avond kan je op de Zwanefeesten opnieuw genieten van een streepje muziek. "Dit jaar pakken we extra uit met talent van bij ons, zowel uit Oostende als Zandvoorde. Om 16 uur maakt Dag Anniek zijn opwachting op het podium. De beloftevolle formatie Shore Shot trapt de avond af om 19 uur. Verwacht je aan hiphop met een vleugje soul en een streepje jazz. Afsluiten doen we dit jaar om 21 uur met Barak Friture. De zes groepsleden brengen een set vol ambiance met het beste uit dertig jaar Belgische pop- en rockmuziek", geeft verantwoordelijke Matthias Broucke nog mee.

(MF)