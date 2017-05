Waregemse plusmama: "Niet welkom op diploma-uitreiking stiefzoon"

Ellen Devriendt (foto boven) uit Sint-Eloois-Vijve draagt zorg van vier kinderen van wie twee pluszonen. "Mijn man en ik onderhouden een goed contact met zijn ex, daar gaat het niet om", klinkt het. Het probleem is dat haar oudste pluszoon straks afscheid neemt van de stedelijke basisschool Torenhof. Dat gebeurt op feestelijke wijze, met een ontvangst en diploma-uitreiking in het stadhuis. "En daar ben ik niet welkom. Aan de uitnodiging hangt een strookje om de aanwez...