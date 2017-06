Voka en Vives starten met pilootproject duaal leren voor West-Vlaams hoger onderwijs

Vanaf september 2017 zullen zestig eerstejaarsstudenten van de bacheloropleiding elektromechanica op een vaste dag in de week vaardigheden aanleren en toepassen op de bedrijfsvloer. Het project moet tegelijk de machinebouw- en mechatronicasector in de regio een duwtje in de rug geven. In een eerste fase doen dertien West-Vlaamse ondernemingen mee aan dit project. Het gaat zowel om grote als kleinere familiebedrijven, zoals CNH, Fitco en Daikin.

Arbeidskrapte

Het is de allereerste keer in Vlaanderen dat een hogeronderwijsinstelling zo uitgebreid en intensief samenwerkt met de bedrijfswereld, menen de initiatiefnemers. Het is de bedoeling om die samenwerking structureel te verankeren en verder uit te breiden, klinkt het. "Er is een sterke wil en vraag vanuit de bedrijven naar een intensievere samenwerking met de onderwijsinstellingen", zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka West-Vlaanderen. "De West-Vlaamse bedrijven hebben een prangende behoefte aan hoogopgeleide technische profielen, maar daaraan is in onze provincie een nijpend tekort." West-Vlaanderen kampt al enige tijd met een arbeidskrapte. Met dit project hopen Voka en Vives daar verandering in te brengen.