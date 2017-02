Voetbalploeg SJB-middenschool Avelgem is West-Vlaams kampioen

Woensdag 15 februari trok de Sint-Jan Berchmansmiddenschool van Avelgem met een bus vol enthousiaste trainers, spelers en supporters naar het sportcentrum van Zwevezele. Onder een stralende lentezon werd er gevoetbald op het scherp van de snee. De eerste helft was een heerlijk opgaande wedstrijd met reuzenkansen aan beide zijden. De spanning was nog meer te snijden in de tweede helft. Via een uitgesponnen aanval op rechts, kwam de bal bij Leon, die hem in de winkelhaak schoot: 1-0. Via een vrije trap kon Oostende gelijk maken: 1-1.

De talrijk opgekomen aanhang van de middenschool Avelgem schreeuwde hun elftal naar voren. Kansen werden er bij de vleet gemist, maar uiteindelijk leverden de aanhoudende aanvalsgolven resultaat op. Cis kon een bal binnentrappen over de keeper: 2-1.

Een verdiende overwinning voor het elftal uit Avelgem. En bovendien een historisch hoogtepunt voor Sint-Jan Berchmans Avelgem, want voor de eerste maal in de geschiedenis mogen de middenscholers zich voetbalkampioen van West-Vlaanderen noemen.

(JMA)