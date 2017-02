Vives-studenten veilen kist, die door volledige A-kern van Zulte Waregem werd gesigneerd

De groep studenten accountancy-fiscaliteit aan Vives Kortrijk startte het 'small business project' Crate It op. Crate It stelt decoratiestukken samen met fruitkistjes, zoals een bijzettafeltje, een opbergkast of een dierenmandje.

Met Zulte Waregem wisten ze het op een akkoordje te gooien om een van hun kisten te laten signeren door de volledige A-kern. Die wordt nu geveild via Kapaza. De volledige opbrengst gaat naar de vzw Jassper, dat vrijetijdsbestedingen en vakantiekampen aanbiedt aan jongeren tussen 6 en 13 jaar met autisme. Bieden kan nog altijd, momenteel bedraagt het hoogste bod nog maar 50 euro.

(FJA)