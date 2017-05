VISO Roeselare gaat uit de bol op muziekfestival Stressfactor Live

Leerlingen en personeelsleden van de middelbare school VISO uit Roeselare gingen vrijdagnamiddag stevig uit de bol op het Roeselaarse Polenplein. Het jaarthema van de school 'Akkoord, daar zit muziek in' past perfect bij een muzikaal gebeuren voor jongeren. De leerlingenraad zette dan ook alle zeilen bij en diende een ijzersterk dossier in bij de organisatie. Met succes, want artiesten zoals ZwartWerk, Robert Falcon en Mark With K gaven vrijdagnamiddag het beste van zichzelf. Meteen een leuke weekend-opener voor de VISO-leerlingen.

(PS - Foto SB)