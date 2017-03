VIDEO Techclass laat leerlingen kennismaken met techniek en wetenschap

Stichting Onderwijs en Ondernemen van Unizo richtte voor de 10de keer op rij een soort openbedrijvendag in en dit speciaal bedoeld voor scholen. Het doel van Unizo is om de jongeren te helpen om na te denken over hun studie- en beroepskeuze. Men wil de technische en technologische beroepen aankaarten en de leerlingen laten ontdekken hoe alles in zijn werk gaat. Men wil leerlingen in contact brengen met het echte ondernemersleven. Leerlingen uit alle graden van het secundair onderwijs kunnen gratis aan Techclass deelnemen. Enkele bedrijven werken hier graag aan mee en hierbij hoort ook de firma Ekopak uit Tielt die gespecialiseerd is in industriële waterbehandeling.

Zaakvoerder Pieter Loose mocht enkele leerlingen van de Emmaüs Secundaire school uit Aalter verwelkomen. De leerlingen hoorden verhalen en keken naar demonstraties van stoomketels, koeltorens, procesinstallaties ... Op de agenda stond een bezoek van Onderwijsminister Hilde Crevits maar door politieke problemen kon de minister niet aanwezig zijn.

(NS/ foto Nele)