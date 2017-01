VIDEO Scholieren van VTI Waregem mee op herinneringsreis naar Auschwitz

Ze ondernemen een 'herinneringsreis' op initiatief van het Instituut voor Veteranen en samen met minister van Defensie, Steven Vandeput (N-VA). Het Instituut voor Veteranen organiseert jaarlijks een bezoek aan Auschwitz. Dit is de twintigste herinneringsreis. Voor de uitgekozen scholen is het gratis. Per school zijn er zeven leerlingen, vijfde- of laatstejaars, en één leerkracht mee. Voor Waregem is dat leerkracht Johan Durnez.

Voor het vertrek in de luchthaven van Melsbroek sprak minister Vandeput de leerlingen toe. "Deze reis zal jullie bijblijven voor de rest van jullie leven. Het is een belangrijke reis, want de herinnering aan een verschrikkelijke periode mag niet verloren gaan. We moeten lessen trekken uit het verleden. Dat we nu in Europa al enkele decennia democratie, relatieve vrede en welvaart kennen, is net omdat we lessen getrokken hebben uit de oorlog."

Ook de negentigjarige Paul Sobol reist mee. Hij heeft Auschwitz overleefd en bezoekt het uitroeiingskamp nu al dertig jaar lang meerdere keren per jaar, om te getuigen en uitleg te geven. Ook dinsdag kunnen scholieren kunnen hem tijdens het bezoek vragen stellen.

Ongeveer 1,1 miljoen joden, zigeuners en politieke gevangenen vonden de dood in Auschwitz. De nazistische ideologie had het doel een volledig volk uit te roeien. Op 27 januari 1945 werden Auschwitz en Birkenau bevrijd.

(Belga)