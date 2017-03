MNM bezoekt in totaal 20 scholen / finalisten om dan een winnaar eruit te kiezen. Opdracht van MNM dit jaar was een filmpje maken waarin de school moeten tonen dat 'zij samen straf zijn'. "In het filmpje stellen we het traject rond mensenrechten voor onder de noemer Respect voor een anders recht, Athena doet mee!en verschillende projecten rond diversiteit", aldus leerkracht Thomas Desimpelaere van Athena Campus Drie Hofsteden.

(PVH)