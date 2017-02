VIDEO Basisschool 't Nieuwland verhuist naar Beukenhove in Tielt

Grote bedrijvigheid in basisschool 't Nieuwland, vestiging Regina Pacis. Leerkrachten, ouders en vrijwilligers waren woensdagnamiddag al druk in de weer om meubilair, speelgoed en ander materiaal uit de klasjes te verhuizen naar het nieuwe schoolgebouw Beukenhove even verderop. De speelplaats verzamelde tal van auto's die voor één keer door het Vijverhofpark naar het nieuwe gebouw mochten rijden. Donderdag is het de beurt aan de leerlingen zelf om een handje toe te steken bij de verhuizing.

(JA - Video/Foto JA)