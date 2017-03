Tieltse scholieren vieren 100 dagen uitbundig én met kilo's confetti

Nog honderd dagen en dan zit de secundaire schoolcarrière van de Tieltse zesde- en zevendejaars erop. Om dat te vieren organiseerden de scholen een hele dag activiteiten voor de laatstejaars. 's Avonds nam de jeugdraad en het stadsbestuur het over. De traditionele stoet van Hulstplein naar Markt haalde weer de meest creatieve kant uit de Tieltse scholier. The Simpsons, The Turtles, Pinokkio en natuurlijk weer de traditionele paters en nonnen waren op de afspraak.

Behalve enkele ongewenste rookbommetjes en voetzoekers, bleef het een rustig feest. Na een pre-party op de Markt, trekken de jongeren vanavond nog massaal naar de Europahal, waar de traditionele 100 dagenfuif op het programma staat.

(RDC)