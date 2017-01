Syntra West stelt bouw- en renovatieplannen voor

Het opleidingscentrum in de Spoorwegstraat krijgt een nieuw onthaalgebouw, het bestaande hoofdgebouw wordt gemoderniseerd. Het stadsbestuur heeft hiervoor de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd. "De nieuwbouw wordt een balkvormig schakelvolume dat de twee bestaande lesgebouwen met elkaar verbindt. Dat nieuwe tussengebouw moet enerzijds de circulatie verbeteren, maar zal ons anderzijds ook de mogelijkheid bieden om verschillende activiteiten samen te brengen, die nu verspreid over de campus zitten", zegt algemeen directeur Johan De Neve.

Behalve het voordeel van die hercentralisatie, moet het nieuwe onthaalgebouw ook voor een betere herkenbaarheid zorgen vanaf de straatkant. In de nieuwbouw - oppervlakte: 1.600m² - komen zeven nieuwe leslokalen. Op het gelijkvloers wordt een cafetaria ingericht. Een investering van tweeënhalf miljoen euro, met daarbovenop één miljoen euro voor de renovatie van het bestaande hoofdgebouw naar een meer eigentijdse look. "Dit dateert al van de jaren zestig en wordt straks gemoderniseerd, en aan de huidige brand- en ventilatienormen aangepast", aldus nog De Neve. De werken starten na het bouwverlof en zullen anderhalf jaar tijd in beslag nemen. De ingebruikname van het nieuwe gebouw is dus voor januari 2019.

(WK)