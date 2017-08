Studenten kunnen in Brugge op 10 plaatsen blokken voor herexamens

Vanaf zaterdag 12 augustus tot zaterdag 9 september kunnen zij zich op tien plaatsen in Brugge over hun leerstof buigen.

De leeszaal van de Biekorfbibliotheek is wellicht de meest vertrouwde locatie, maar ook in de bibliotheek van VIVES kunnen maar liefst 350 studenten blokken. De bibliotheek is tot donderdag 31 augustus open van 8u30 tot 19 uur. Na die datum kun je er op weekdagen tussen 9 uur en 17 uur samen studeren. Het nabije atrium drie biedt mogelijkheid tot ontspanning. Er staat gratis water, koffie en fruit klaar. Ook Howest en het Europacollege zwaaien hun deuren open. In de Howest-campus in de Rijselstraat, in de campus Sint-Jorisstraat en het Europacollege kunnen telkens 100 studenten terecht.

Dankzij het OCMW Brugge kunnen vijftien jongeren samen studeren in WZC Van Zuylen. Ook hier: gratis fruit, water en koffie. Buiten kun je tot rust komen of je wagen aan een spelletje petanque met de bewoners. In Snuffel Backpacker Hostel kun je van vrijdag 11 augustus tot en met donderdag 24 augustus elke dag, behalve op maandag, tussen 8 uur en 22 uur studeren. Verpozen kan aan de bar en de kickertafel. Net zoals in mei en juni toont ook Ottentic (Hauwerstraat 15) zich studentminded. Deze splinternieuwe vergaderruimte in de binnenstad biedt plaats aan 25 studenten. Ottentic is elke dag open van 7 uur tot 20 uur, maar wie komt, wordt gevraagd om het gsm-nummer dat je aan de deur ziet hangen op te bellen. "Samen studeren met vrienden en medestudenten is al enkele jaren een trend", motiveert schepen van Brugge Studentenstad Franky Demon (CD&V). "Het inspireert en motiveert. Daarom willen we dat elke student een comfortabele plek vindt. Ik hoop dat we met het openstellen van deze tien locaties een handje kunnen meehelpen bij het welslagen van hun examens."

(svv)