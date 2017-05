Stella Maris en Prizma Middenschool zijn meest verkeersveilige West-Vlaamse scholen

De verkeerscampagne werd op initiatief van de gouverneur uitgewerkt in samenwerking met Bellewaerde, met als doel leerlingen tussen 6 en 18 jaar te laten stilstaan bij veiligheid in het verkeer. De verkeerscampagne startte op 20 oktober en werd op initiatief van gouverneur Carl Decaluwé uitgewerkt in samenwerking met de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen en Bellewaerde. De bedoeling was om leerlingen van lagere en middelbare scholen te laten stilstaan bij veiligheid in het verkeer. Tijdens de voorrondes werkt gewerkt rond verkeersveiligheid met een fotowedstrijd, een verkeersquiz en het doorvoeren van fietscontroles.

Finaledag

Tijdens de finaledag in Bellewaerde voerden de vijf beste basisscholen en de vijf beste secundaire scholen een drietal opdrachten uit. Een fotozoektocht naar verkeersborden bracht hen op diverse plaatsen in het park. Op het Mexicoplein was er een praktische proef op het verkeersparcours van de Federale Wegpolitie en als afsluiter volgde nog een verkeersquiz. Op het einde van de finaledag kregen Prizma Middenschool (middelbare school uit Ingelmunster) en Stella Maris (lagere school uit Nieuwpoort) hun titel en award uit handen van gouverneur Decaluwé. Beide meest verkeersveilige scholen ontvingen een award, een werkingstoelage van 500 euro om te besteden in het kader van verkeersveiligheid en een schoolreis naar Bellewaerde.

(EG)