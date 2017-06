Sint-Vincentius Bissegem zet leerlingen aan het lezen met leeshuifkar op speelplaats

De leeshuifkar is onderdeel van de bachelorproef van Delphine Labaere (21) uit Bissegem. Deze laatstejaarsstudente Lager Onderwijs aan Vives campus Torhout werd begeleid door juf Greet Vandersteene van lagere school Sint-Vincentius Bissegem. In samenspraak met beleidsmedewerker van Sint-Vincentius Anne Van Tieghem werd gezocht waar de noden van de school lagen. "De school wil preventief de kinderen meer leeskansen aanbieden en we besloten een leesproject op te zetten met een waaier aan leuke en boeiende activiteiten", stelt Delphine. Er werd een lee...