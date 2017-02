Schooltje uit Steenkerke in de prijzen met dansproject tegen pesten

"Wij hebben als kleine gemeenteschool van Steenkerke deelgenomen aan een wedstrijd, uitgeschreven door het Ministerie van Onderwijs en Canon Cultuurcel", zegt directeur Linda Lermytte van 'de Kleine Reus' van Steenkerke. Dit project heette: 't Zal WEL zijn...' Opzet was dat een 50-tal kleine scholen in Vlaanderen een project konden winnen, waarin het bevorderen van het sociale en het welbevinden op school werden aangepakt. De school was bij de winnaars en kreeg een traject van acht weken danseducatie toegewezen. Eigenlijk mondt dit alles uit in de Vlaamse Week tegen Pesten van 17 februari tot 24 februari. Het project startte de eerste donderdag na de kerstvakantie. Enkele weken waren de leerlingen van de lagere school meerdere namiddagen samen om te oefenen onder leiding van dansbegeleidster Kim Cras van dansschool Passerelle uit Kortrijk. Het leren respecteren, waarderen en positief benaderen van elkeen stond centraal. Dans probeert een bindingsmiddel te zijn zodanig dat niemand een ander uitlacht, of scheef bekijkt of uitdaagt. 'We zijn wie we zijn en we mogen er dan ook zijn', zegt Linda, 'doel is in elkeen het positieve en goede te zien en zo het pesten tegen te gaan.'

(JT)