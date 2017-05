Scholen in Kortrijk investeren in kwaliteitsvolle maaltijden

Over schoolmaaltijden wordt soms wel eens smalend gedaan. Onterecht, zo blijkt uit een rondvraag bij de Kortrijkse scholen. De leerlingen middelbaar onderwijs in Kortrijk, bijvoorbeeld, hebben 's middags keuze zat om de nodige energie op te doen voor de rest van de dag én ze kunnen eten in nieuwe accommodatie. Zo nam het Guldensporencollege, campus Kaai heel recent een nieuwe keuken en refter in gebruik. Scholengroep Rhizo opent volgend schooljaar een nieuwe hotelschool. En VTI Kortrijk beschikt sinds dit schooljaar ook over een nieuw schoolrestaurant.

