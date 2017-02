Scholen in Geluveld en Zonnebeke gaan uitbreiden

"Zowel de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Geluveld als de Zonnebloem in Zonnebeke kampen met plaatsgebrek door het groeiend aantal leerlingen en uitbreiding is noodzakelijk," stelde schepen van onderwijs Luk Hoflack ( N-VA) "Door middel van een publiekprivate samenwerking wil we zo spoedig mogelijk aan de slag. Het systeem bestaat er in dat een bouwmaatschappij de uitbreiding doet en dat de gemeente de gebouwen overneemt als ze klaar zijn."

"Als we moeten wachten op de toelagen kan het 4 à 5 jaar duren, maar de uitbreiding is er nu nodig. Er is nu zelfs al een containerklas in Geluveld. Als gemeente schieten we op die manier eigenlijk voor. Het gaat om 840.000 euro per school. In Geluveld komt er bij de vestiging van de kleuterschool een onthaalklas, zorgklas en klas voor het 1ste leerjaar. In de lagere afdeling komen er 3 nieuwe klassen en de overdekte speelplaats wordt vernieuwd. In de Zonnebloem in Zonnebeke komen er 4 klassen bij, sanitair blok voor kleuters, ruimere kleuterrefter en afzonderlijke kleuterspeelplaats."

(NVZ)