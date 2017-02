Roeselaarse Rodenbachbibliotheek maakt plaats voor onderwijscentrum

CVO Roeselare kon enkele jaren geleden de vroegere Rodenbachbibliotheek met bijhorend kloosterpand kopen van Dekenij Roeselare. Met de site Watergroep in de Blekerijstraat en de taal- en informatica-opleidingen op campus VMS zal CVO Roeselare zich binnen afzienbare tijd grotendeels concentreren op de Kafhoek. Enkel de logistieke en technische opleidingen vinden plaats in de specifieke werkplaatsen van het VTI en het ROC in het bedrijventerrein van de haven.

