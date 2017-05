Ouders kamperen voor schoolpoort MPI De Kaproenen in Sint-Michiels

Gisteren omstreeks 18 uur zat een groep van een tiental ouders al een dagje te kamperen voor de schoolpoort om deze morgen om acht uur zeker hun handtekening te kunnen zetten onder de inschrijving van hun kind met autisme. De Kaproenen moest de laatste jaren heel wat ouders ontgoochelen, waardoor hun kinderen bijgevolg niet in het aangepast onderwijs terecht konden. Door de verhuis van het Atheneum Jan Fevijn naar Assebroek werden voor volgend schooljaar toch 22 extra plaatsen gecreërd, waarvoor dit weekend dus al ouders dagen voor ze konden inschrijven in de rij gingen staan.

Beperkt aantal plaatsen

De eerste kwam zaterdagavond om 23 uur al met zijn mobilhome de parking opgereden. "Ik kom mijn zoontje inschrijven die type 9 autisme heeft en daarvoor zijn de plaatsjes voor aangepast onderwijs in Vlaanderen zeer beperkt. Hier zijn we op zes minuten van onze deur, terwijl het dichtstbijzijnde alternatief Eernegem was. Daarvoor zou mijn zoon van negen jaar 's morgens en 's avonds twee uur op de bus moeten zitten om de verplaatsing te maken en dat is niet haalbaar."

Last die van schouders valt

Elfi De Busschere kwam sinds donderdag al drie keer per dag kijken of er al mensen in de rij stonden. "Deze morgen (zondag, red.) was het prijs en dan hebben we meteen onze biezen gepakt om te komen aanschuiven. Als je weet dat de plaatsen erg beperkt zijn en je kind heeft dat nodig, dan doe je alles om die plaats te krijgen. In het gewoon onderwijs krijgt hij met meer dan twintig kinderen in de klas een overdaad aan prikkels waar hij het heel moeilijk mee heeft. Hier zitten maximaal tien kinderen per klas, waardoor hij ten volle tot ontplooiing kan komen. We weten nu dat we het plaatsje hebben en dat is een last die van onze schouders valt." De sfeer was dan ook top bij de ouders die er al zaten. "We worden in de watten gelegd door de directie en kregen al drank en versnaperingen aangeboden. En als het straks onweert, kunnen we in de eetzaal overnachten."

(DDM)