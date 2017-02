Minister Hilde Crevits opent nieuwe gemeenschapsschool TechnX in Waregem

De investering bedraagt rond de 6 miljoen euro en was voor GO! Waregem broodnodig. De eerste bouwplannen dateren al van 1982. Tot begin september vorig jaar dienden de leerkrachten les te geven in fel verouderde lokalen van een vroegere textielfabriek. Die werden gesloopt en op de site staat het nieuwe schoolgebouw dat samen met het Koninklijk Atheneum en de Middenschool de naam Gemeenschapsonderwijs Groenhove heeft.

In het nieuwe complex zijn er ateliers voor elektromechanica, hout- en metaalbewerking. Er is ook een afdeling voor haarverzorging. Daarnaast is er een moderne, grote keuken plus administratieve ruimte. Momenteel staat er nog een oude loods waar tot aan het begin van het schooljaar werd gesport. Dit gebouw wordt gesloopt tegen Pasen van dit jaar.

