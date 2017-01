Menen investeert in jeugdlokalen van Chiro, KSA en Scouts

De stad telt 10 jeugdverenigingen, waarvan er vier in eigen lokalen huizen. Deze laatste worden bekostigd door de vereniging zelf en hiervoor valt de vereniging steeds terug op eigen middelen voor renovatie en/of nieuwbouw. "Omdat we geloven in het gelijkheidsprincipe en hieraan willen tegemoet komen, willen we ook onze verenigingen met werkingen in eigen particuliere lokalen ondersteunen bij hun investeringen in hun gebouwen", zegt Schepen van Jeugd Griet Vanryckegem.

Chiro Oskaarke (Lauwe), KSA Grenswake (Menen) Scouts (Menen) en Chiro Mjinde (Menen) zullen de komende jaren telkens 50.000 euro kunnen besteden aan een serieuze opwaardering van hun lokalen.

(NVM)