Leerlingen Spermalie werken mee in de catering op het World Economic Forum in Davos

Een topevenement op economisch, politiek maar ook gastronomisch vlak. Naar jaarlijkse gewoonte is één van de belangrijke hotels voor deze bijeenkomst het Ameron Lifestyle Hotel.

Heel wat chefs en maîtres zorgen er voor dat alle banketten en buffetten tot in de puntjes verzorgd worden. Het is een jarenlange traditie dat er een beroep gedaan wordt op de leerlingen van het zevende specialisatiejaar gastronomie (banketaannemer-traiteur) van de Hotel- en Toerismeschool Spermalie. Een waardevolle stageperiode met het oog op een latere tewerkstelling. Praktijkleraar Jean-Luc Heremans en technisch adviseur Walter Lanckmans begeleiden de leerlingen en werken mee om zo alles in goede banen te leiden.

Voor de leerlingen is het hard werken, maar ze ontmoeten tijdens deze stage heel wat beroemdheden en hoge gasten. Onze Koning Filip en Koningin Mathilde tekenen present in het hotel waar onze leerlingen aan de slag zijn. Het Koningspaar staat erop om onze leerlingen en de chefs te begroeten. Ook de Amerikaanse acteur George Clooney, de kroonprins van Saoedi-Arabië, ... behoren tot de reeks bekende gasten voor wie de leerlingen mochten koken en de bediening verzorgen.