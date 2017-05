Laatstejaars Brugse Academie verrassen met eindwerk in expositieruimte De Bond

Het afgelopen weekend presenteerden de zesdejaars van de afdeling Woordkunst-Drama van de Stedelijke Academie Brugge hun eindwerk. Geïnspireerd door tragedies van William Shakespeare en een toneelstuk van Albert Camus brachten ze het stuk 'Calm down gentlemen' in het Engels in... De Bond, de creatie- en expositieruimte van Cultuurcentrum Brugge voor recent en nieuw werk van hedendaagse beeldende kunstenaars uit binnen- en buitenland.