KVO-spelers belonen winnaars van wedstrijd Marc Coucke

De leerlingen van MPIGO De Vloedlijn in Oostende, zijn al heel het schooljaar in de ban van KV Oostende. Zowel in de gangen als in de klaslokalen vind je foto's, truien en vlaggen van de tricolores. In het kader van het project L.I.S.T (Lezen is Tof) werd ook een wedstrijd Marc Coucke georganiseerd.

De jongste leerlingen kregen als opdracht de tekeningen van een dubbele bladzijde uit het KVO-Stripalbum 'Op Zoek naar Roland Inho' in te kleuren. Aan de leerlingen van de leerklassen werd gevraagd om een twintigtal tekstballonnen uit de strip te voorzien van een nieuwe, leuke tekst. De deelnemers kregen twee maanden de tijd om hun 'kunstwerkjes' in te dienen en de resultaten waren magnifiek. De jury had het moeilijk om een winnaar te kiezen in elke categorie. Uiteindelijk ging de prijs voor de mooist gekleurde tekening, een tricolore KVO-sjerp, naar Jason Gouvaert. De meest originele tekstballonschrijver was Sien Craeymeersch. Zij kreeg een exemplaar van het stripalbum 'Op zoek naar Ronald Inho', met de handtekening van voorzitter Marc Coucke en alle kernspelers.

De prijzen werden donderdagnamiddag overhandigd door KVO-kenspelers: Michiel Jonckheere en Brecht Capon. Beide spelers gingen graag op de foto met de leerlingen en de leerkrachten van De Vloedlijn. Directeur John Borny, zelf oud-speler van VG Oostende, kon het niet laten de twee KVO-spelers in zijn bureau te roepen om uitleg te geven over de mindere prestatie in de bekerwedstrijd tegen RC Genk.

(FRO)