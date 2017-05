Koning Albert test nieuwe BMW in Roeselaarse garage

Koning Albert is al jarenlang liefhebber van BMW en nu hij toe is aan een nieuwe wagen heeft hij zijn zinnen gezet op een limousine uit de BMW 7-reeks. Daarvoor ging hij vorige week woensdag langs bij BMW/Mini Dejonckheere in de Oostnieuwkerksesteenweg in Roeselare. De garage zette zelf een foto van het bezoek van de koning op haar Facebookpagina. "De koning kreeg de auto mee voor het weekend en liet weten heel tevreden te zijn", vertelt sales manager Jan Hendriks vandaag in Het Laatste Nieuws. De limousine waar koning Albert zijn oog liet op vallen is te koop vanaf 82.000 euro.