Kennis maken met onderwijsinitiatieven voor zieke kinderen

Er wordt de aanwezigen wegwijs gemaakt in de regelgevingen in verband met tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) en synchroon internetonderwijs (SIO). Er wordt ook uitgelegd wanneer het zinvol is om Bednet op te starten en hoe het SIO het zieke kind en de klas kan ondersteunen. Hoe er in de ziekenhuisschool gewerkt wordt kom je ook te weten en er wordt ook verteld hoe dat onderwijs zoveel mogelijk kan aansluiten met dat van de thuisschool.

Vrijwilligers kunnen ook hun steentje bijdragen waar TOAH en Bednet niet mogelijk of onvoldoende zijn. Ook dit wordt uitgelegd door experten. Tenslotte komt een chronisch zieke leerling die zich zelf ook engageert voor een organisatie voor zieke kinderen vertellen wat TOAH en Bednet voor hem betekent.

Het onderwijscafé is voor leerkrachten, directies, clb en allen die interesse hebben in de mogelijkheden aan onderwijs voor zieke kinderen. Inschrijven kan via onderwijs@kortrijk.be

(EDB - Foto Istock)