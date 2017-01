Katrol Wevelgem krijgt officieel kwaliteitslabel

In september 2015 startte het OCMW van Wevelgem met een katrolwerking in de gemeente. Katrol is een erkend expertisecentrum dat studie- en opvoedingsondersteuning aan huis biedt bij gezinnen met kinderen uit de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar.