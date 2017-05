Eerste graad Ter Groene Poorte kookt gastronomisch

"Koken in Restaurant Casserole is voor hen niet alleen een unieke ervaring. Het is een belevenis", vertelt algemeen directeur Raph Van Loocke. "Tijdens het jaar koken de jongens en meisjes van het Specialisatiejaar topchef hier, maar aangezien die groep op stage is, kan de mooie leerplek ingeschakeld worden voor een kookervaring bij de leerlingen van de eerste graad."

Praktijk staat voorop

"Praktijkvakken in de eerste graad worden bij ons gegeven door échte bakkers, échte slagers en échte koks. De voeling met het vak en de praktijk wordt versterkt door de kennis en expertise van de praktijkmensen. Opleidingen voeding in de eerste graad omvatten immers overal hetzelfde leerplan als bij ons, wat impliceert dat er overal met praktijkmodules van 11 weken bakkerij, slagerij en hotel wordt gewerkt. Het is fout om te denken dat je daar alleen maar praktijklessen van één bepaald vak krijgt. In vergelijking met andere scholen die een eerste graad voeding aanbieden, kunnen wij echter wel buigen op experts die de vakken geven. Dit omdat onze sterkte de synergie tussen de diverse voedingsberoepen is. Zowel bakkers, slagers en kok vinden bij ons onderdak en dat versterkt alleen elkaar", besluit Van Loocke.

(red)