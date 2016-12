Drie jeugdverenigingen krijgen 'robuuste' jeugdlokalen in Ingelmunster

Tijdens de gemeenteraadszitting stelde schepen van jeugd Enigo Vandendriessche (SP.A) de eerste plannen voor van de nieuwe jeugdlokalen. Die worden gebouwd op het voormalige skatepark van het sportcentrum in de Bollewerpstraat. Volgens de schepen worden het robuuste jeugdlokalen, zonder luxe en dure afwerking, maar wel lokalen die tegen een stootje kunnen.

Chiro Jefri, Scouts & Gidsen, speelpleinwerking Jadadde krijgen elk een eigen leidingslokaal en berging. Ze beschikken eveneens over een ledenlokaal dat ze van elkaar kunnen gebruiken, want de drie verenigingen komen elk afzonderlijk bijeen. De polyvalente ruimte is 100 m², de keuken en het sanitair zijn gemeenschappelijke ruimtes. In de nabije omgeving van de jeugdlokalen komt er ook een speelruimte. Verder is er ook 240 m² verharde speelruimte en een grasplein voorzien.

Naast de polyvalente zaal is er een overdekte buitenspeelruimte van 80 m². Schepen Vandendriessche hoopt dat de werken in april 2017 kunnen beginnen en dat men één jaar later al de jeugdlokalen officieel kan openen. De CD&V-oppositie had vragen rond het gebruik van de materialen. Yves Vercruysse (CD&V-oppositie) zit met de vrees dat het gebouw als geluidsbuffer tussen de jeugdactiviteiten en de bewoning niet zal volstaan, zodat de bewoners misschien toch geluidsoverlast zullen hebben.

(PADI)