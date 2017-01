Directeur overlijdt tijdens nieuwjaarsspeech in zijn school in Anzegem

Maandag was de eerste schooldag van 2017, de eerste ook na de kerstvakantie. Directeur Lieven Huys was na schooltijd een toespraak aan het houden tijdens een nieuwjaarsdrink voor het personeel, toen hij plotseling in elkaar zakte. Hij stierf vermoedelijk aan een hartaderbreuk. De school in kwestie plaatste maandagavond laat nog een bericht op de Facebookpagina. Daarin staat te lezen dat alle leerlingen vandaag wel degelijk op school verwacht worden en dat er om 8.30 uur al meteen een bezinningsmoment wordt ingelast.

(FJA)