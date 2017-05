Diploma secundair onderwijs behalen voor volwassenen kan nu ook in Aleydis Waregem

Het gaat over opleidingen ICT & Administratie, Lasser en Bediende Boekhouden. In een volgende fase wil Miras er ook technische vakken aanbieden maar daarvoor ontbreekt het momenteel aan de nodige ruimte en praktische ateliers. Liesbeth Watteyne is de verantwoordelijke voor de Waregemse afdeling in Aleydis en stelt dat de onderwezen vakken heel doelgericht zijn en ook een garantie bieden voor werk in de betrokken sectoren.

Liesbeth Watteyne: 'De cursussen zijn bestemd voor volwassenen vanaf achttien jaar. Wie zich inschrijft krijgt de kans om zijn diploma secundair onderwijs te halen na afloop van de opleiding en maakt zeker meer kansen om de job van zijn dromen te vinden. Daarvoor staan wij ook in contact met de VDAB die weet in welke sectoren er nood is aan werknemers en welke vacatures nodig moeten ingevuld.'

(DJW/ foto DJW)