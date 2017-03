Damme en Beernem in Vlaamse top-10 wat betreft 'spijbelende kleuters', ook kust scoort slecht

In Vlaanderen gaan 7.937 kleuters (3 tot 5 jaar) geen 110 hele dagen naar school, zo weet de professor cognitieve psychologie aan de UGent op basis van recent cijfermateriaal. De slechtst presterende gemeente is met ruime voorsprong Liedekerke, waar in totaal 123 kleuters of 28 procent van het totaal niet aan 110 volledige schooldagen raakt.

Opmerkelijk: in de top-10 vinden we ook twee West-Vlaamse gemeentes. Damme 'prijkt' zelfs op de derde plaats, met 31 kleuters of 10,7 procent. Beernem staat zevende, met 44 kleuters of 9 procent van de totale stedelijke kleuterpopulatie.

Verderop in de lijst vinden we nog meer West-Vlaamse (bad)steden en gemeenten terug, met De Panne, Oostende, Koksijde en Nieuwpoort die allemaal de top-50 haalden.

In Vlaanderen gaan 7937 kleuters (3 tot 5 jaar) geen 110 hele dagen naar school. De slechtst presterende steden/gemeentes zijn... pic.twitter.com/yta0ifA10V -- Wouter Duyck (@wduyck) March 9, 2017

(FJA)