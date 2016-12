Commissaris Migrain uit 'Mega Mindy'-serie bezoekt Kouterschool in Zwevegem

De leerlingen bakten koekjes voor het goeie doel. Met de opbrengst steunt de school het onderzoek naar de ziekte van Usher. Het syndroom van Usher is erfelijk en veroorzaakt doofheid en/of blindheid, vertelt directrice Lieve Duyck. "De papa van Lisa en Lucas, twee leerlingen van onze school, heeft de ziekte van Usher. Het leek ons dan ook normaal dat we daarrond zouden werken."

Maandag bakten de kinderen van de laagste graad, samen met hun juffen en een aantal geëngageerde bakmama's, 453 koeken. Die werden dan dinsdagvoormiddag in de turnzaal rond het Usherlogo gepuzzeld in de vorm van een hart. Samen met de leerlingen, en ook die van de afdeling van Te Winckele, werd het hart onthuld. Dat gebeurde, tot grote verrassing van de kinderen, in aanwezigheid van commissaris Migrain uit de televisiereeks Mega Mindy. Hij hielp het koekenhart onthullen en trok vervolgens naar de klassen om daar koeken uit te delen.

Donderdag mogen de leerlingen van het eerste en derde leerjaar nog naar De Schorre in Boom, waar in de concerttent The Flame een optreden van de Ketnetband gepland staat.

